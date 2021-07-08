Злоумышленники пришли в квартиру к пожилой женщине под предлогом проверки электрических счетчиков...

«Оперуполномоченные ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По предварительной версии, злоумышленники создали компанию, одноименную с известной энергетической организацией. Они приходили в квартиры граждан, и, не имея на то соответствующих полномочий, проводили проверку электрических счетчиков. Затем они сообщали о требующейся их замене, вводили хозяев в заблуждение о реальной стоимости приборов, завышая ее, и получали денежные средства.Так, две аферистки, пройдя в квартиру к 74-летней москвичке, сказали, что необходима замена электрических автоматов на новые. Пришедший по их вызову электрик установил новое оборудование. Пенсионерка перевела на указанный работниками счет сумму в размере 5 700 рублей. Проводив гостей, хозяйка позвонила внуку, который объяснил ей, что ее обманули. Женщина обратилась за помощью в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские поэтапно задержали пятерых подозреваемых. Трое из них – представители руководства данной компании, это две жительницы Подмосковья в возрасте 34 и 44 лет и 29-летний приезжий мужчина. А также двое приезжих мужчин в возрасте от 30 до 44 лет, выполнявших технические работы.Следствием ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 «Мошенничество». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73