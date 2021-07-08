Злоумышленница убедила своего знакомого в том, что является юристом, и предложила ему свои услуги в качестве адвоката в уголовном деле, по которому тот проходил в качестве обвиняемого...

Оперативниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино задержана 42-летняя подозреваемая в совершении мошенничества в особо крупном размере.Предварительно установлено, что злоумышленница убедила своего знакомого в том, что является юристом, и предложила ему свои услуги в качестве адвоката в уголовном деле, по которому тот проходил в качестве обвиняемого. Подписав соответствующие документы, женщина обязалась помочь и осуществить его защиту за 2 миллиона рублей. На протяжении нескольких месяцев она заверяла, что работа ведется и дело находится под ее контролем, а с мужчины в скором времени будут сняты обвинения. Однако, получив денежные средства, женщина перестала выходить на связь, а заявитель был взят под стражу. Освободившись из мест лишения свободы, мужчина стал разыскивать информацию о юридической квалификации знакомой. Как оказалось, аферистка не оканчивала соответствующих учебных заведений и никогда не состояла в Адвокатской палате, а соглашение, которое они заключили ранее, было фиктивным, что и послужило обращением в органы внутренних дел.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Саратовской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 42-летнюю приезжую. В ходе обыска места жительства были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, несколько банковских карт и USB-носителей.СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18