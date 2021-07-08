В начале июня жители улицы Новой в Боголюбово обратились в редакцию «Шестого канала». Коммунальный инцидент в новом микрорайоне! Таунхаусы, уютные на вид трехэтажки и чистый воздух. Но вот

В начале июня жители улицы Новой в Боголюбово обратились в редакцию «Шестого канала». Коммунальный инцидент в новом микрорайоне! Таунхаусы, уютные на вид трехэтажки и чистый воздух. Но вот беда, раз от раза здесь прорывает водопровод. Круглые сутки вода течет по улице, размывая асфальт. Ливневки почти не работают, а коммунальщики исправлять ситуацию в оперативном режиме не