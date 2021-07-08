Злоумышленник создал интернет-сайт, где за денежное вознаграждение предлагал услуги по созданию подложных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции...

Установлено, что неизвестный создал интернет-сайт, где за денежное вознаграждение предлагал услуги по созданию подложных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также внесению этих данных на необходимые информационные порталы. Продавец также обещал предоставить QR-код, необходимый для посещения ряда организаций в период ограничительных мер. Данную услугу злоумышленник оценил в 9 тысяч рублей.В полицию обратился гражданин, который рассказал, что решил воспользоваться этим предложением и связался с продавцом. После чего перевел на указанный последним банковский счет 9 тысяч рублей, однако услугу так и не получил.Дознанием в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве