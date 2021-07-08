Во Владимире не стало Заслуженного деятеля искусств, музыканта, композитора, профессора ВлГУ Сергея Ростиславовича Зубковского. Известный владимирский пианист скончался 8 июля в

Во Владимире не стало Заслуженного деятеля искусств, музыканта, композитора, профессора ВлГУ Сергея Ростиславовича Зубковского. Известный владимирский пианист скончался 8 июля в инфекционном госпитале 6-й горбольницы в Юрьевце на 83-м году жизни. Родился Сергей Зубковский 25 октября 1938 года в Симферополе. Окончил местное музыкальное училище, а затем и Академию музыки имени Гнесиных в Москве. Во Владимир