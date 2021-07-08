В целях поддержки семьи и детства. В регионе с первого июля начался прием заявок на новые детские выплаты. Речь идет о ежемесячных пособиях беременным и семьям с детьми от 8 до 16 лет. Подано уже более 8 тысяч заявлений.

В целях поддержки семьи и детства. В регионе с первого июля начался прием заявок на новые детские выплаты. Речь идет о ежемесячных пособиях беременным и семьям с детьми от 8 до 16 лет. Подано уже более 8 тысяч заявлений.Антон Курбаков, управляющий отделением ПФР по Владимирской области:- Семьи с одним родителем: размер выплат составит 5647 рублей в месяц. В случае выплат беременным женщинам - размер выплаты составит 6042 рубля в месяц.Выплаты положены беременным, вставшим на учет до 12 недель и находящимся в сложной финансовой ситуации. Пособие будет выплачиваться до месяца родов включительно. Подтвердить среднедушевой доход придется и родителю, в одиночку воспитывающему ребенка от восьми лет. Он не должен превышать одиннадцати тысяч на человека. Кроме того, пройдет комплексная оценка всего имущества семьи, то есть, например, количество недвижимости в собственности.На встрече с журналистами управляющий региональным отделением ПФР Антон Курбаков так же рассказал о порядке начисления единовременной выплаты семьям с детьми школьного возраста. Он подчеркнул, чтобы получить десять тысяч по указу президента, необходимо вновь подать заявление на сайте Госуслуг. Прием заявок начнется 15 июля и продлится до 1 ноября. Первые переводы поступят на карту МИР уже в августе.