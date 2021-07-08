Вину в совершении преступлений подсудимая признала.

В Александрове сотрудница миграционного отдела получила условный срок за взятки.На суде выяснилось, что она получала от иностранцев деньги за подачу документов на получение российского гражданства.Из материалов дела следует, что 31 августа прошлого года инспектору передали 10 тысяч рублей, 15 сентября – тысячу, а с 24 сентября по 13 ноября ещё 36500.Вину в совершении преступлений подсудимая признала.Суд назначил ей два года условно с испытательным сроком, штраф в размере 182, 5 тысячи рублей (пятикратный размер от суммы мзды), лишил права занимать должности во власти и добавил ещё 200 тысяч рублей штрафа.«По решению суда будут взысканы 47500 рублей, полученных ею в качестве дохода от ничтожных сделок. Приговор в законную силу пока не вступил», - резюмировали в пресс-службе Александровского горсуда.