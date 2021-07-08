Ключи от жилья вручил лично Владимир Сипягин.

Ещё 8 семей получили квартиры в новом жилом доме по улице Старых Большевиков в Гусь-Хрустальном.«Всего за 2019-2024 годы на переселение жителей из аварийного жилфонда городу выделят 1,22 млрд рублей. За пять лет из 92 домов планируется расселить 1 800 человек. Для этого будет построено ещё три многоквартирных дома», – сообщил Владимир Сипягин во время передачи ключей счастливым новосёлам.В доме на улице Старых Большевиков для них приобретено 40 квартир за 67 млн рублей.В целом в регионе насчитывается 329 домов, подлежащих сносу. В них проживает семь тысяч человек. До конца 2021 года в новые квартиры переедут более 1000 жителей.