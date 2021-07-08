В регионе растут темпы вакцинации. Накануне медики привили первым компонентом почти 3,2 тысячи человек, вторым – еще более 500. Данные сообщили в департаменте здравоохранения Костромской ..

В регионе растут темпы вакцинации. Накануне медики привили первым компонентом почти 3,2 тысячи человек, вторым – еще более 500. Данные сообщили в департаменте здравоохранения Костромской области.Задачу наращивать темпы вакцинации в Костромской области ставит губернатор Сергей Ситников. По его поручению в регионе разворачивают дополнительные прививочные пункты, в усиленном режиме работают по заявкам организованных коллективов мобильные бригады.В депздраве отмечают, что в регионе создан серьезный запас вакцины от коронавируса. Непрерывные поставки препарата организованы во все прививочные пункты. С начала вакцинации в регион поставлено более 124 тысяч доз двухкомпонентного «Спутника V».За последнее время медорганизации значительно увеличили темпы вакцинации. Если в середине июня прививки в Костромской области делали около тысячи человек в сутки, то сейчас эти показатели достигают трех тысяч человек и более.Всего по данным департамента здравоохранения в Костромской области прививки первым компонентом сделали свыше 104 тысяч жителей. Это более 33% людей, подлежащих вакцинации.