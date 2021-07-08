Жителей Коврова на целые сутки оставят без газа. Как сообщает ковровская мэрия, местный филиал Газпрома “в связи с производственной необходимостью” с 8 утра 21-го июля по 8 утра 22 июля

Жителей Коврова на целые сутки оставят без газа. Как сообщает ковровская мэрия, местный филиал Газпрома “в связи с производственной необходимостью” с 8 утра 21-го июля по 8 утра 22 июля прекратит подачу газа для всего населения Коврова. Уважаемые граждане! Убедительная просьба в это время не пользоваться газовыми приборами, не подключать к газовой сети водонагревательные колонки