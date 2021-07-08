В Коврове местные спасатели провели в одном из детских садов операцию по ликвидации осиного гнезда. Её подробностями поделился член поисково-спасательного отряда Михаил Быков.

В Коврове местные спасатели провели в одном из детских садов операцию по ликвидации осиного гнезда. Её подробностями поделился член поисково-спасательного отряда Михаил Быков.Гнездо оказалось чуть меньше футбольного мяча. Спасатели дождались вечера, когда дети, воспитатели и родители покинули территорию садика, один из них в костюме химзащиты поднялся на окно и запихнул улей- осы по сообщению спасателя, вели себя агрессивно но прокусить костюм не смогли. Гнездо отправили в лес, а место, где оно находилось обработали дихлофосом.