Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летней женщины.

Прокурором Меленковского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летней женщины.В ходе следствия установлено, что 23 января 2021 года в вечернее время между матерью и дочерью, находящейся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемая несла своей дочери удар ножом в область грудной клетки. От полученного телесного повреждения молодая женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Обвиняемой грозит наказание в виде лишением свободы на срок от 6 до 15 лет.Уголовное дело по существу будет рассмотрено Меленковским районным судом.Фото