Во Франции сомневаются в эффективности вакцин, разработанных в России и Китае.

Во Франции сомневаются в эффективности вакцин, разработанных в России и Китае.Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2 заявил, что Евросоюзу не стоит признавать российские и китайские вакцины от коронавируса. По словам политика, необходимо, чтобы в списке доступных на французской территории препаратов не было тех вакцин, в действенности которых нет уверенности.Бон также сообщил, что Франция регулярно обновляет списки стран, в которых эпидемическая ситуация складывается по-разному. При этом французские власти не собираются отменять авиарейсы из других государств, если в них эпидобстановка ухудшится, уточнил политик.Кстати, Минздрав Аргентины подтвердил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) безопасна. Жителям этой страны вкололи почти семь миллионов доз препарата, разработанного в Центре имени Гамалеи. У 0,5% привитых в Южной Америке наблюдались легкие побочные эффекты, телеканал "360".Также эффективность "Спутника V" подтвердили британские ученые. В статье авторитетного научного журнала Nature отметили, что российская вакцина от коронавируса использует сконструированный аденовирус для доставки генетического кода белка шипов SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма.