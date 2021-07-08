Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с распространением инфекции внушает осторожный оптимизм, однако опасность не ушла - риски заражения по-прежнему высокие.

В Москве обслуживание посетителей летних веранд без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.Кроме того, по просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа сего года (включительно), — написал Собянин.Он также сообщил, что в Москве будет возобновлена работа некоторых объектов, расположенных на открытом воздухе, так как риск заразиться в них невелик.Собянин отметил, что власти Москвы при текущем уровне заболевания могут пока воздержаться от введения дальнейших ограничений в городе.