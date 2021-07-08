Сегодня День любви, семьи и верности . Но коронавирус вновь вмешался в проведение праздника в честь муромских святых - покровителей брака Петра и Февронии.

Сегодня День любви, семьи и верности . Но коронавирус вновь вмешался в проведение праздника в честь муромских святых - покровителей брака Петра и Февронии.Масштабные мероприятия , а главное , традиционный концерт на набережной Оки отменены. Но супругов , которые прожили в браке по несколько десятков лет, обязательно поздравят. И уже 9 -ти с утра в Муроме открылись двери ЗАГСа - 31 пара решила расписаться именно в этот день на родине Петра и Февронии. Среди молодоженов - пары из Мурома, Муромского и Меленковского районов, Нижегородской, Ростовской, Московской и Ленинградской областей.Ирина и Роман - новобрачные:- Достаточно символичная дата. Мы - верующие люди. Хотим, чтобы в нашем браке, в нашей семье присутствовали верность, любовь, преданность. Помним Петра и Февронию. Хотим, чтобы наш брак был таким же крепким до конца дней. У нас есть дети, у нас есть внуки. Будем воспитывать их. Может быть, родим ещё ребеночка.