в 16-30 в районе деревни Молотицы был насмерть сбит мужчина 1945 года рождения. Он ехал на велосипеде по обочине дороги, в тот момент когда автомобиль Лада совершал обгон автомобиля Газ. В результате Газ-53 , уходя от столкновения, зацепил велосипедиста. Житель деревни Прудищи погиб.

Накануне в 16-30 в районе деревни Молотицы был насмерть сбит мужчина 1945 года рождения. Он ехал на велосипеде по обочине дороги, в тот момент когда автомобиль "Лада" совершал обгон автомобиля "Газ". В результате "Газ-53" , уходя от столкновения, зацепил велосипедиста. Житель деревни Прудищи погиб.сообщилВ 10-50 на улице Комсомольской пострадал 11-летний велосипедист. Он переезжал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. К счастью, мальчик отделался ушибами. Еще одно ДТП попало на камеру видеорегистратора. В районе дома №39 по улице Артема водитель "Митсубиси" при повороте налево не уступил дорогу мопедисту. Мужчина 1981 года рождения получил ушиб.