После нескольких дней снижения прирост новых заболеваний коронавирусом в России сегодня снова устремился вверх.

После нескольких дней снижения прирост новых заболеваний коронавирусом в России сегодня снова устремился вверх.За прошедшую среду в России было зафиксировано 24 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Выздороветь сумели 21 336 человек, но 734 скончались от осложнений. Такими данными поделились специалисты российского оперативного штаба по коронавирусу.Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло5 707 452 человек . Побороли инфекцию и выписались из медучреждений5 143 255 заразившихся, а умерли140 775человек.Среди субъектов и регионов России по числу новых заражений традиционно лидирует Москва. В столице зафиксировано6040случаев инфицирования,6805выздоровлений и 109летальных исходов. Второе место по тяжести эпидемиологической ситуации занимает Московская область, где заболели2581, вылечились 2046 и умерли 20 человек. Тройку антилидеров замыкает Санкт-Петербург: в Городе на Неве было выявлено 1937 новых случаев заражения, 3387 случаев выздоровления и 101 смерть.Материал дополняется.