Лучший подарок на день спасателя. В семье Сергея Шувалова, сотрудника пожарно-спасательной части города Гусь-Хрустальный, растут шесть девочек. Младшая из дочек появилась на свет в конце декабря - в профессиональный праздник отца семейства. Накануне дня семьи, любви и верности в доме у Шуваловых побывала наша съемочная группа.

Лучший подарок на день спасателя. В семье Сергея Шувалова, сотрудника пожарно-спасательной части города Гусь-Хрустальный, растут шесть девочек. Младшая из дочек появилась на свет в конце декабря - в профессиональный праздник отца семейства. Накануне дня семьи, любви и верности в доме у Шуваловых побывала наша съемочная группа.У себя на службе Сергей Шувалов строг и исполнителен. Иначе водителю пожарной машины нельзя - каждая секунда на счету. Дома же мужчина - просто мягкий и улыбчивый папа. Тут тоже по-другому никак - в семье Шуваловых - шестеро дочек. И, как оказалось, именно таким и видел будущее Сергей, когда встретил свою Надежду.Сергей Шувалов, водитель 19-й пожарно-спасательной части, г.Гусь-Хрустальный:- Когда я пришел с армии, мы начали с ней встречаться, я ей поставил условие: сказал, что хочу большую семью, шесть девочек и одного мальчика - поскребыша. Вот шесть девочек мы наскребли.Одна маленькая дома спит."Папины дочки" растут творческими и дружными. Старшая готовится поступать в медицинский колледж. Остальные занимаются музыкой, живописью. А если папа отправляется работать в окрестностях поселка ГУсевский, где живет семья, девчонки всегда готовы помочь, например, после выполненной работы накормить весь караул.- Мой папа работает в пожарной части.- Он водитель пожарной машины.- Все вместе мы летом любим ездить на рыбалки, очень часто. Вечерами любим смотреть фильмы. Берем попкорн, соки разные, как в кинотеатре. Укладываемся все вместе и выбираем фильмы, мультики на вечер.Каникулы проводят активно - семья Шуваловых живет в своем доме: хватает и работы на участке, и места для развлечений. Главное - вместе.Надежда Шувалова, супруга:- Младший член нашей семьи, доченька наша, Алисочка. Родилась у нас на День спасателя, папе подарок.Супруги шутят: план выполнен не до конца. И то, что дочь родилась 27 декабря, в профессиональный праздник отца, считают знаком: они на правильном на пути.Кристина Иванова, при содействии пресс-службы регионального МЧС.