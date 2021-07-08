Эксперт обнародовал тревожные данные. По его словам, при заболевании в третий раз коронавирус может протекать гораздо сложнее, чем в предыдущих случаях.

Эксперт обнародовал тревожные данные. По его словам, при заболевании в третий раз коронавирус может протекать гораздо сложнее, чем в предыдущих случаях.Вирусолог ЕвгенийТимаков сообщил на брифинге о том, что сейчас в больницы начали поступать люди, которые болеют третийраз. Коварный вирус обходит иммунный барьер.Эксперт добавил, что реакцияиммунитета на инфекцию после перенесенного ковида может быть в дальнейшем не столь эффективной, как после вакцинации, передает Ранее были названы сроки формирования коллективного иммунитета у россиян.Так, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил возможность его возникновения к новому году. Эксперт уточнил, что формирование устойчивого иммунитета возможно только в случае активной вакцинации минимум 50%-60% населения страны.Как писали "Дни.ру", власти Москвы ужесточили контроль за ношением масок и перчаток. Медики призывают не пренебрегать этими средствами защиты. Также стало известно, что российская столица впервые с весны вошла в пятерку лидеров по темпам.