Глава региона подписал Указ об освобождении Романа Годунина от занимаемой государственной должности заместителя Губернатора Владимирской области и прекращении с ним 8 июля 2021 года ..

Глава региона подписал Указ об освобождении Романа Годунина от занимаемой государственной должности заместителя Губернатора Владимирской области и прекращении с ним 8 июля 2021 года трудового договора в связи с представлением работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу.Напомним, что в отношении Романа Годунина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда. Ранее мы , что департамент безопасности выявил в работе замгубернатора нарушения закона о коррупции.