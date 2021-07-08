Майор полиции Татьяна Алакина из Гусь-Хрустального связывает свое семейное счастье с умением шутить. Инспектор по исполнению административного законодательства полиции Гусь-Хрустального

Майор полиции Татьяна Алакина из Гусь-Хрустального связывает свое семейное счастье с умением шутить. Инспектор по исполнению административного законодательства полиции Гусь-Хрустального Татьяна Алакина и ее супруг вместе уже 12 лет, воспитывают дочку. С помощью юмора решают большинство своих проблем. – С первых дней знакомства поняли, что с юмором дружим оба. Знаем, где и как можно что-то