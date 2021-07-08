Новые антиковидные ограничения могут уничтожить их бизнес.

Отступать некуда, позади - банкротство. Примерно с такими настроениями сегодня во владимирской гостинице «АМАКС Золотое кольцо» собрались представители Ассоциации рестораторов и отельеров Владимирской области.Дело в том, что с 12 июля заведения общепита, салоны красоты, ночные клубы, сауны, фитнесс-центры и другие предприятия сферы услуг можно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или ПЦР-теста. По мнению предпринимателей, такой подход разорит их бизнес и оставит на улице тысячи их сотрудников.«Сразу оговоримся, что это не политическая акция. Наша цель – выработать общую позицию, а также получить разъяснение от администрации Владимирской области о том, как нам работать в таких условиях», - начал мероприятие с вступительного слова вице-президент Ассоциации Александр Юрьев.Очевидно, что в таких условиях, когда в ресторан, кафе, гостиницу или фитнес-клуб можно пустить лишь 15% привитого населения, бизнес не потянет взваливаемую на него ношу.«Мы считаем, что это локдаун. Посчитаем расходы среднего заведения: зарплатный фонд – около одного миллиона рублей в месяц, аренда - 300 тысяч. ЖКХ – 100-120 тысяч, дезинфекция и СИЗ и так далее. Набегает порядка 2,1 млн только прямых затрат. Если закрываться всем кафе, то потребуется примерно 100 млн рублей ежемесячной господдержки», - привёл свои цифры Александр Юрьев.Он также вспомнил, что власти гарантировали бесперебойную работу тем, кто привил 60% персонала.«Мы уговаривали людей, привили 60% человек, обещали им, что при этом нас не закроют, а сегодня мы получаем обратную реакцию. Я приду в коллектив и что я им скажу? Вы зря прививались, извините, мы закрываемся?», - возмутилась одна из собственниц кафе во Владимире.В тесном взаимодействии с Белым домом бизнесмены открыли в клубе «ZZZED» и на территории «Рынка на Студёной» пункты вакцинации. На 8 июля в одном из них на прививку записалось 70 человек, а дали всего 30 доз вакцины.«Как мы вакцинируем людей, если нет препарата? Получается, что невакцинированных пускать мы не можем, но и иммунизацию люди пройти не могут, ибо не хватает доз. Считаю, что данная инициатива Роспотребнадзора невыполнима», - подчеркнул Александр Юрьев.В свою очередь, представительница гостиничного бизнеса в Суздале рассказала, что из-за запрета отели уже потеряли более 50% забронированных номеров. Напомним, что он вступает в силу с 15 июля, но объявлено об ограничениях было в середине июня.«Семья из 4 человек, которая не может вакцинироваться из-за отсутствия препарата должна потратить дополнительно 8000 рублей на ПЦР-тесты, чтобы провести одну ночь в Суздале. Кто к нам поедет? Да, туристы всё равно приезжают, но остаются ночевать у жителей. Во время первой волны они охотно сдавали комнаты, дома, гаражи и все помещения, где можно разместиться. При этом налоги платим мы, а не они», - подчеркнула она.Особняком стоит кадровый вопрос. Люди массово уходят из сферы услуг.«У них кредиты, ипотеки, семьи и так далее. Как нам завтра смотреть в глаза сотрудников, которым мы должны выдать зарплату, а денег у нас не будет?», - задаются вопросом предприниматели.С такими пожеланиями сегодня председатель «Опоры России» во Владимирской области Александр Захаров и вице-президент Ассоциации рестораторов и отельеров Александр Юрьев отправились в 16 часов на аудиенцию с чиновниками.Напомним, что сегодня во время коронавирусного брифинга замгубернатора Александр Ремига пообещал рассмотреть вопросы поддержки бизнеса в виде предоставления кредитов под 1%, снижение аренды на госимущество, сохранение налога на имущество в размере 0,1%, субсидирование части зарплаты персонала. Конкретизировать их власти намерены к концу следующей недели.Если власть не услышит представителей сферы услуг, то они готовы выйти к Белому дому или совместно проработать другие акции, направленные на придание более широкого резонанса проблеме.Редакция «33Live.Ru» продолжит следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.