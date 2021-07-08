Указ об отставке свидетельствует, что это сделано по желанию работодателя. По неофициальным данным, одной из причин увольнения могут быть неверно указанные Годуниным сведения о своих доходах.

Указ об отставке свидетельствует, что это сделано по желанию работодателя. По неофициальным данным, одной из причин увольнения могут быть неверно указанные Годуниным сведения о своих доходах.Напомним, что в конце мая обладминистрауция заявила: заместитель губернатора Ходатайство об его отстранении от следователей не поступало. Тогда на курировавшего в администрации инфраструктурный блок Годунина в региональном следственном комитете возбудили уголовное дело.Он подозревается в картельном сговоре с компаниями-участниками торгов на строительство Рпенского проезда. Цена контракта - 2 миллиарда рублей.деталиДнем ранее ФСБ раскрыла : установлено, что он, совместно с неустановленными должностными лицами, путем угроз и уговоров склонили руководство ГУП ВО «ДСУ-3» и фирмы конкурента к заключению ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), сообщило следствие.