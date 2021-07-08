Во Владимирской области складывается тяжёлая эпидситуация.

Во Владимирской области складывается тяжёлая эпидситуация. Об этом сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова.«Если раньше Москва давала 60% инфицированных, то сейчас – 35%. По возрастам заболеваемость выглядит следующим образом: старше 65 лет – 21,%, 50-64 лет – 24,7%, жители от 30 до 49 лет – 36,7%, молодёжь 18-29 лет – 11,4%», – констатировала Марина Колтунова.Роспотребнадзор подготовил проект постановления, в котором указаны не рекомендации, а требования к соблюдению противоэпидемических правил.«Все регионы стоят на пороге более жестких ограничений», - добавила она.Одно из них уже ошарашило владимирских предпринимателей. С 12 июля . При этом . Иными словами – достаточного количества препаратов нет, а работать без прививки – запрещено. Пат.«Меры, предложенные Роспотребнадзором – не выполнимы», - уверены владельцы кафе, баров, отелей и фитнес-клубов.Добавим, что в ходе брифинга врио заместителя губернатора Григорий Вишневский констатировал, что переносятся, отменяются или будут проводиться в усечённом формате массовые культурные и спортивные мероприятия.