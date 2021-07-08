Специалисты медицинского комплекса в Коммунарке и Университета правительства Москвы изучают новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

Специалисты медицинского комплекса в Коммунарке и Университета правительства Москвы изучают новый тип коронавируса SARS-CoV-2.В исследовании специалистов приняли участие более 180 пациентов, подвергнувшихся коронавирусу. Оказалось, что выявленная в конце 2019 года инфекция влияет на людей не только физически, но и психологически. Отмечается, что это лишь предварительные результаты исследования.Специалисты также выяснили, что молодые пациенты более подвержены влиянию коронавируса, ведь госпитализация значительно меняет их быт. Покинув медучреждение, они могут испытыватьболезненныеощущенияи даже депрессию. Пожилым людям старше 75 лет болезнь и госпитализация, как ни странно, наносят меньший психологический вред.Реабилитация у пациентов также проходит по-разному. Например, молодым пациентам для восстановления необходимо около двух недель, людям среднего возраста — месяц, а пенсионерам — больше месяца."Мы продолжим работу, проведем опрос около пяти тысяч пациентов. Финальные результаты опубликуют в профильных российских и зарубежных изданиях", – сообщил начальник Управления развития отраслевых образовательных программ Университета правительства Москвы Константин Царанов.Эксперт также отметил, что на основе результатов исследования специалисты смогут разработать рекомендации по улучшению качества жизни людей, столкнувшихся с ковидом.