Из-за неосторожного поведения с огнём малолетних в областном центре произошёл пожар в одном из заброшенных зданий в Добром.

Из-за неосторожного поведения с огнём малолетних в областном центре произошёл пожар в одном из заброшенных зданий в Добром.6 июля в 15.34 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение возгорании на территории школы №13 города Владимира (Жуковского, д. 14) наблюдается возгорание. В соответствии с расписанием выезда на место выехали силы и средства владимирского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру, как на социально значимый объект.По прибытии было установлено, что возгорание происходит в неэксплуатируемом здании тира, которое находится на территории школы. Внутри горел мусор на площади 2 кв.м. Пожар был ликвидирован. При расследовании обстоятельств пожара было установлено, что он начался в результате неосторожных действий с огнём двух несовершеннолетних 2009 г.р. и 2012 г.р. Таким образом, детская шалость с огнём могла привести и к более серьёзным последствиям, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Главное управление МЧС России по Владимирской области ещё раз напоминает жителям региона о необходимости проведения разъяснительной работы с детьми. В данном случае очаг пожара располагался в отдельно стоящем строении, расположенном на отдалении от объектов защиты, однако, если не говорить с детьми об опасности игр с огнём и возможных последствиях детской шалости и пожара, в следующий раз шалость может привести к серьёзному ущербу.Кроме того, детская шалость с огнём привела к тому, что на ликвидацию этих последствий были привлечены масштабные силы и средства пожарно-спасательных подразделений МЧС России. В то же время помощь пожарных и спасателей могла бы действительно потребоваться на крупном происшествии.Также сотрудниками органов дознания МЧС России составлено и направлено в адрес управления образования города Владимира информационное письмо с разъяснением недопустимости нахождения на территории школы неэксплуатируемого строения в свободном доступе.