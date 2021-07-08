Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём.

Детская шалость привела к пожару в заброшенном здании на территории школы в Добром. Об этом редакции сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Днём 6 июля в 15.34 в пожарную охрану поступило сообщение о том, что у школы №13, расположенной на улице Жуковского, наблюдается возгорание.«В бывшем тире горел мусор. Площадь потушенного пожара составила два квадратных метра. Установлено, что пламя разгорелось из-за неосторожного обращения с огнём двух несовершеннолетних 2009 и 2012 годов рождения», - пояснили в МЧС.Сотрудниками органов дознания МЧС России составлено и направлено в адрес управления образования Владимира информационное письмо о недопустимости свободного доступа в заброшенную постройку.