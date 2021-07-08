Накануне утром поступило сообщение о задымлении в здании Управления Пенсионного Фонда в городе Владимире, по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д.61.

Накануне утром поступило сообщение о задымлении в здании Управления Пенсионного Фонда в городе Владимире, по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д.61.Прибыв на место и обнаружив сильное задымление, огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации персонала и посетителей, всего было эвакуировано 190 человек, сообщил один из спасателей в своем телеграм-канале.Задымление нарастало. 2 звена ГДЗС отправились на поиск очага. Очаг был оперативно найден и ликвидирован на площади 1 кв.м. Не допущено распространение огня на весь кабинет и здание.По уточненной информации, происходило горение внутренней отделки и проводки. Погибших и пострадавших нет.