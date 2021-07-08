Из-за возгорания в здании Пенсионного фонда эвакуировали 190 человек. Пожар случился днем 8 июля. К приезду сотрудников МЧС с третьего этажа шел дым. Чтобы найти очаг возгорания пожарные

Из-за возгорания в здании Пенсионного фонда эвакуировали 190 человек. Пожар случился днем 8 июля. К приезду сотрудников МЧС с третьего этажа шел дым. Чтобы найти очаг возгорания пожарные сформировали 2 звена газодымозащитной службы и проникли в здание. Горела внутренняя отделка кабинета и проводка на 1 квадратном метре. Пожарные выезжали на место по повышенному номеру вызова.