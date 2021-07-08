В праздничный день председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев встретился за чашкой чая с многодетной семьей Семеновых.

В праздничный день председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев встретился за чашкой чая с многодетной семьей Семеновых.Эта встреча не первая . В прошлом году главе большой семьи - в ней 9 детей -пришлось обратиться за помощью к Владимиру Киселеву : детям не хватало компьютеров для дистанционного обучения. Тот откликнулся и подарил ноутбук». Сам Евгений Семенов – член Владимирского отделения «Боевого братства» и «Союза десантников России»,его супруга – Татьяна – домохозяйка. Родители – авторитет и пример во всем. Они привили ребятам интерес к спорту, музыке, творчеству, бережное отношение к семейным традициям. В 2021 году Владимир Путин подписал Указ о награждении Евгения Александровича и Татьяны Сергеевны орденом «Родительская слава».Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев:- Понятно , что со всеми родителями мы встретиться не можем, но я с огромным уважением отношусь ко всем многодетным семьям, сам многодетный отец, понимаю , как непросто воспитывать детей, конечно, основная нагрузка ложится на мам. Государство много делает, чтобы поддерживать детей, семьи с детьми : материнский капитал - 640 тыс - федеральный, 65 - областной, и много других мер поддержки.