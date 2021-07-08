Сегодня ночью от последствий коронавирусной инфекции на 83-м году жизни скончался известный владимирский музыкант, заслуженный деятель искусств,профессор ВлГУ, лауреат множества премий, композитор и пианист Сергей Ростиславович Зубковский.

Сегодня ночью от последствий коронавирусной инфекции на 83-м году жизни скончался известный владимирский музыкант, заслуженный деятель искусств,профессор ВлГУ, лауреат множества премий, композитор и пианист Сергей Ростиславович Зубковский.В 1966 году начал работу во владимирском пежинституте и стал первым преподавателем на музыкальном факультете. Тесно сотрудничал с ГТРК-Владимир, более 15 лет был соведущим передачи «Музыкальный калейдоскоп» на радио России-Владимир.В эфире радио "Россия-Владимир" завтра, 9 июля в 18-25 в память о маэстро прозвучит передача, посвящённая его творчеству.