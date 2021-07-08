Музыканту было 82 года.

Во Владимире после продолжительной болезни скончался профессор ВлГУ, композитор и пианист Сергей Зубковский. Музыканту было 82 года.Свои последние дни он провёл в инфекционном госпитале в Юрьевце. Сергей Ростиславович заразился коронавирусом.Он родился в Симферополе. Окончил музыкальную академию имени Гнесиных в Москве. Позднее переехал во Владимир, где стал преподавать в педагогическом институте. В нём он проработал всю свою жизнь. Добавим, что профессор был учителем в первой музыкальной школе.Сергей Зубковский — Заслуженный деятель искусств, лауреат региональной премии по искусству и литературе 1999 года. Возглавлял объединение композиторов Владимирской области. Его сын Игорь Зубковский - известный виолончелист, солист оркестра Вашингтонского Центра искусств имени Кеннеди.Редакция «33Live.Ru» приносит соболезнования родным и близким Сергея Зубковского. Вечная ему память.