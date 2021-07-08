В одном из кабинетов загорелась электропроводка.

Во Владимире потушили пожар в региональном отделении Пенсионного фонда России.Днём 8 июля в 12.38 в ПФР на улице Мира загорелась электропроводка.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В помещениях наблюдалось сильное задымление.«С целью разведки было сформировано два звена газодымозащитной службы. В ходе разведки установлено, что возгорание произошло в кабинете на третьем этаже. Его оперативно потушили. Площадь составила один квадратный метр. Пострадала внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 190 человек», - рассказала редакции «33Live.Ru» руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.На тушение выезжали 10 единиц техники и 31 человек.