Горькая утрата для всей культуры региона. Скорбят коллеги и ученики. От последствий ковида скончался Сергей Зубковский, профессор ВлГУ, композитор, заслуженный деятель искусств России. О его линии жизни- Мария Платанюк.

Горькая утрата для всей культуры региона. Скорбят коллеги и ученики. От последствий ковида скончался Сергей Зубковский, профессор ВлГУ, композитор, заслуженный деятель искусств России. О его линии жизни- Мария Платанюк."Игра в мячик". Эту пьесу профессор Сергей Зубковский посвятил Насте Тарасовой. Когда она только начинала делать первые шаги в музыке. На кадрах из семейного архива ещё совсем маленькая Настя играет в 4 руки вместе с мамой- Яной Тарасовой.Музыковед, композитор, звукорежиссёр Яна Тарасова подчёркивает: потеряла не только коллегу. Большого друга. Удивительно светлый, щедрый, для каждого находящий добрые слова. Таким она запомнит Сергея Ростиславовича. Вместе они сделали множество программ, провели сотни эфиров.Яна Тарасова, музыковед, композитор, звукорежиссер, автор радиопрограмм ГТРК «Владимир»:- Он о композиторах, которые давно ушли Моцарт, Бах, Бетховен. Он говорил о них, как о своих друзьях, и благодаря вот этому его настроению, начитанности, мы действительно знали этих композиторов, как будто это наши друзья. Как будто только сейчас Сергей Ростиславович , слушая "Кофейную кантату" пил кофе с Бахом. Это удивительная способность.Его жизнью и призванием стала МУЗЫКА. Великая и вечная. Уроженец Симферополя, во Владимир Сергей Ростиславович приехал в 1966-ом. Работал со дня основания в системе высшего музыкального образования региона. Более полувека Сергей Зубковский посвятил родному университету. Педагог от Бога, он "расправил" крылья многим. Человек с широкой душой и большим сердцем. Так говорят о Сергее Зубковском. Коротко и ёмко. Легенда.Лариса Ульянова, директор института искусств и художественного образования ВлГУ:- Невосполнимая утрата. Не только потому, что от нас ушёл невероятно светлый коллега, очень мудрый, добрый человек, с невероятно музыкальным вкусом, человек, которого никем не заменить. Это музыкант от Бога. Мы бесконечно любим и скорбим.Его оптимизм, молодость, неиссякаемая энергия, были примером. Он успешно совмещал творчество с педагогической, научно-исследовательской, методической деятельностью. Был председателем творческого объединения композиторов Владимирской области. Активно выступал. Его авторские концерты проходили во многих городах России. Но главным в его жизни оставался университет. Он шутил: "студенты не дают расслабиться".Сергей Зубковский, композитор, педагог, профессор ВлГУ, заслуженный артист России (2013 г.):- С ними не успеваешь стареть, они всегда что-то рассказывают новое. Или я им рассказываю. Я не чувствую своего возраста. Иногда просыпаешься, думаешь- неужели такая страшная дата. Смотришь на афишу. Да это написано. Но внутри это не чувствуется.Пандемия изменила привычный уклад жизни многих. Но и в это непростое время Сергей Ростиславович много и активно работал. Сергея Зубковского не стало в ночь с 7-ого на 8-ое июля в ковидном госпитале Юрьевца. Маэстро было 82 года.Мария Платанюк "Вести- Владимир".ГТРК "Владимир" выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Сергея Зубковского. Прощание с Сергеем Ростиславовичем пройдёт в субботу, 10-ого июля в 12.00 в храме Вознесения Господня ( улица Вознесенская, 14 А) в условиях строгого соблюдения антиковидных мер.