Обязательные QR-коды для кафе, ресторанов, парикмахерских и других социальных объектов. В Белом доме прошел онлайн-брифинг, посвященный сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Об ужесточении ограничений для всех жителей области сообщил первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига.

Обязательные QR-коды для кафе, ресторанов, парикмахерских и других социальных объектов. В Белом доме прошел онлайн-брифинг, посвященный сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Об ужесточении ограничений для всех жителей области сообщил первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- С 12 числа деятельность салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, саун предусматривающих очное присутствие граждан при условии наличия сертификата прививки от ковида и отрицательного теста ПЦРQR-код можно получить на портале госуслуг. Жесткие ограничительные меры вводятся в связи с приходом в регион третьей волной заболеваемости. Напомним, что суточный показатель заболеваемости сегодня в очередной раз обновил свой максимум - двести сорок семь новых случаев коронавируса за сутки. Семь пациентов с диагнозом КОВИД-19 скончались.