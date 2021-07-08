Обвиняемой грозит от 6 до 15 лет колонии.

В Меленковском районе в суд передано дело 55-летней местной жительницы, которая зарезала пьяную дочь.Поножовщина произошла вечером 23 января.«Из-за того, что девушка была пьяной между матерью и её молодой дочерью разгорелся конфликт. Во время ссоры женщина схватила нож и нанесла удар в грудную клетку своего ребенка. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте трагедии до приезда скорой помощи», - рассказали во Владимирской областной прокуратуре.Обвиняемой грозит от 6 до 15 лет колонии. Дело рассмотрит Меленковский районный суд.