Вчера, 7 июля, в 17.15 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Вязниковский район, д. Козлово, д. 20.

Вчера, 7 июля, в 17.15 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Вязниковский район, д. Козлово, д. 20.Пожарные выехали незамедлительно. К сожалению, вызов в пожарную охрану был совершён поздно, и на момент прибытия подразделений крыша дома полностью была объята огнем. Огонь перекинулся на гараж и хозяйственные постройки.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области, погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.