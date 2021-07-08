Приём заявлений пройдёт с 15 июля до 1 ноября.

В администрации Владимирской области состоялась встреча с управляющим реготделением Пенсионного фонда Антоном Курбаковым, который рассказал о ежемесячных пособиях беременным и родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 17 лет. Также прозвучала информация о единовременной выплате в 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет.«С 1 июля ПФР начал приём заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Они будут начисляться маме или папе, а также женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности», - рассказал Антон Кубраков.Семьям с одним родителем, коих насчитывается 3350, положено 5647 рублей, а беременным – 6042 рубля. До конца года пособие смогут оформить 2400 будущих мам. При этом доход семьи не должен превышать прожиточный минимум – 11093 рубля.Отдельно управляющий Фонда остановился на на единовременной выплате.«В августе-декабре владимирские семьи с детьми от 6 до 17 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого. Приём заявлений - с 15 июля до 1 ноября. Выплаты начнутся в августе. Мерой соцподдержки смогут воспользоваться 69 тысяч владимирских семей, в которых растут более 138 тысяч детей», – пояснил он.Подать заявление можно через госуслуги или в ПФР.С 1 июля все социальные выплаты начисляются только на карты «МИР».