Во Владимирской области еще не все гайки закручены на фоне борьбы с пандемией. 8 июля на коронавирусном брифинге было объявлено о новых жестких ограничительных мерах, сразу после этого

Во Владимирской области еще не все гайки закручены на фоне борьбы с пандемией. 8 июля на коронавирусном брифинге было объявлено о новых жестких ограничительных мерах, сразу после этого представитель регионального Роспотребнадзора Марина Колтунова дала понять, что ограничения будут еще жестче. Колтунова отметила, что эпидситуация сейчас оценивается как очень напряженная. Во Владимирской области болеют все возрастные