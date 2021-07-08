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<a href="https://33live.ru/novosti/08-07-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-s-12-iyulya-zapretyat-poseshhat-restorany-fitnes-centry-i-salony-krasoty-bez-sertifikata-vakcinacii-ot-koronavirusa.html" target="_blank">Во Владимирской области с 12 июля запретят посещать рестораны, фитнес-центры и салоны красоты без сертификата вакцинации от коронавируса</a> - Во Владимирской области серьезно ужесточают ограничительные меры. С 12 июля (с понедельника) посетителей в кафе, бары, рестораны, салоны красоты, солярии, фитнес-клубы пустят только при