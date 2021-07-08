В связи с этим Белый дом попросил у Минпромторга 100 тысяч доз препарата.

Во Владимирской области не хватает вакцины от коронавируса. Власти признались в этом во время очередного брифинга со СМИ. В связи с этим Белый дом попросил у Минпромторга 100 тысяч доз препарата.«В ближайшее время регион должен получить 7800 доз «Спутника V» и 1500 «ЭпиВакКороны». Поставка «Стутник Лайта» пока не ожидается. При этом владимирская медицина готова прививать ежедневно по 8500 человек», – сообщила замгубернатора Ольга Гребнёва.Очередь на иммунизацию составляет 60-70 тысяч жителей.Ольга Сергеевна добавила, что тем, кто делал прививку более полугода назад должны пройти ревакцинацию. Ревакцинироваться можно любой отечественной вакциной от COVID-19.«Исходя из потребностей оперативно разворачиваем специализированные койки, на этой неделе вновь открыли ковидный госпиталь на базе Областной клинической больницы. Работа по борьбе с этой инфекцией продолжается, а темпы вакцинации – будем наращивать», – подытожила онлайн-общение зам по социалке.