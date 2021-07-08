В июне 2021-го инфляция ускорилась до 6,5% по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В июне 2021-го инфляция ускорилась до 6,5% по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Росстата.По сравнению с маем 2021 года, потребительские цены в июне выросли на 0,69%, продукты подорожали на 0,64% за месяц и на 7,9% за год. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 0,68% к маю и на 7,04%, если сравнивать с показателями за 2020-ый. Услуги подорожали на 0,76% и на 3,95% – за месяц и за год соответственно.Отмечается, что рост цен в России побил пятилетний рекорд. Предыдущий максимум наблюдался в сентябре 2016 года. Тогда инфляция составляла 6,4%. К слову, в мае 2021-го этот показатель был равен 6%.Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ начнет бороться с ростом цен в стране по-новому. По ее словам, будет пересмотрена денежно-кредитная политика. Кстати, международные организации советуют заниматься этим каждые пять лет. Последний раз ЦБ пересматривал ДКП в конце 2014 года.Напомним, "Дни.ру" также писали: эксперты на рост цен в России в июле. Руководитель рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что инфляция в июле может достигнуть 6,6%, а директор по макроэкономическому анализу "Эксперт РА" Антон Табах заявил, что этот показатель может остановиться на отметке 5,9%.