Музей заинтересован в привлечении частных экскурсоводов.
С 1 июля вступили в силу изменения в Положении о работе с частными гидами по предоставлению им права на проведение авторских экскурсий во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.
«Частным экскурсоводам будут предложены варианты с гибкой системой оплаты. Либо единовременный взнос за календарный год, либо разовый», - рассказал генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.
В учреждении регулярно возникает потребность в дополнительных экскурсоводах, поэтому прорабатываются возможность сотрудничества с частными гидами.
Сергей Рыбаков подчеркнул, что к работе будут привлекать компетентных профессионалов, которые качественно подают информацию, а также владеют грамотной речью.
Стоимость предоставления права на туристско-экскурсионную деятельность утверждена в следующих параметрах:
- Владимир-Боголюбово-Муромцево – 12 000 рублей в год;
- Суздаль-Кидекша-Муромцево – 14 400;
- Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша-Муромцево – 24 000;
- Муромцево – 2 400.
Подробная информация по Положению доступна по .