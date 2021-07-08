Музей заинтересован в привлечении частных экскурсоводов.

С 1 июля вступили в силу изменения в Положении о работе с частными гидами по предоставлению им права на проведение авторских экскурсий во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.«Частным экскурсоводам будут предложены варианты с гибкой системой оплаты. Либо единовременный взнос за календарный год, либо разовый», - рассказал генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.В учреждении регулярно возникает потребность в дополнительных экскурсоводах, поэтому прорабатываются возможность сотрудничества с частными гидами.Сергей Рыбаков подчеркнул, что к работе будут привлекать компетентных профессионалов, которые качественно подают информацию, а также владеют грамотной речью.Стоимость предоставления права на туристско-экскурсионную деятельность утверждена в следующих параметрах:- Владимир-Боголюбово-Муромцево – 12 000 рублей в год;- Суздаль-Кидекша-Муромцево – 14 400;- Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша-Муромцево – 24 000;- Муромцево – 2 400.Подробная информация по Положению доступна по .