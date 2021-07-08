При этом 35429 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 232 человека.

Во Владимирской области от коронавируса на 8 июля умерли ещё семь пациентов. Об этом сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1305 летальных исходов.При этом 35429 больных Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 232 человека.Напомним, что за минувший день медики в области ещё 247 случаев ковида.