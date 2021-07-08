Женщина заколола ножом свою дочь. Страшная история произошла в Меленковском районе. Как установило следствие, девушка была пьяна, она поругалась со своей 55-летней матерью. В какой-то момент

Женщина заколола ножом свою дочь. Страшная история произошла в Меленковском районе. Как установило следствие, девушка была пьяна, она поругалась со своей 55-летней матерью. В какой-то момент мать перешла все границы допустимого – схватилась за нож и ударила собственную дочь в грудь. Потерпевшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения