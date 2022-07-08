Работы касались крыши, лифтов, фасадов. Нареканий к подрядчикам у жителей и специалистов нет

Во Владимире капитально отремонтировали 27 многоквартирных домов. Об этом в соцсетях рассказал мэр города Андрей Шохин.«Работы касались крыши, лифтов, фасадов. Нареканий к подрядчикам у жителей и специалистов нет», - подчеркнул градоначальник.На днях приняты работы по капремонту здания на Модорова - 8. Успешно заменены кровли на домах №2 и №8 «Б» по улице Жуковского, а также по адресам: Юбилейная - 4 и Безыменского - 21 «Б».