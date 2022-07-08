В списке жюри мероприятия были такие известные деятели искусства как модельер Вячеслав Зайцев и телеведущий Александр Васильев.

Десятиклассница из Владимира Алёна Жукова победила в конкурсе «Юная Мисс Россия - 2022». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Ученица школы №42 завоевала титул Grand-prix young miss beauty Russia на фестивале «Beauty Russia 2022». В списке жюри мероприятия были такие известные деятели искусства как модельер Вячеслав Зайцев и телеведущий Александр Васильев. После победы уроженка 33-го региона получила сертификат на участие в следующем конкурсе. В каком - Алена пока не раскрывает.Мероприятие проходило в 100-летие со Дня рождения французского модельера Пьера Кардена, который являлся партнёром события.