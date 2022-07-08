В начале июля Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил более 7000 тысяч уведомлений о долгах и последствиях недобросовестного отношения к оплате коммунальных услуг. О предстоящем ..

В начале июля Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил более 7000 тысяч уведомлений о долгах и последствиях недобросовестного отношения к оплате коммунальных услуг. О предстоящем ограничении электроэнергии должники информируются за 20 дней. Сообщения публикуется на квитанциях или сообщаются в ходе звонка по контактному телефону.По итогам первого полугодия 2022 года общая сумма долга клиентов-физических лиц за тепловую энергию, горячее водоснабжение и электричество превысила 809,3 млн рублей. Энергетики напоминают о том, что вместе с долгом растут и штрафные санкции в отношении должников.По закону пени начисляют на всю сумму долга за каждый день просрочки платежа начиная с 31 дня и зависит от процентной ставки Центробанка. В среднем за год сумма штрафов может достигать 40 % от суммы долга.Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует не доводить дело принудительного взыскания задолженности, так как при этом должнику придётся дополнительно оплачивать не только задолженность и пени, но и судебные издержки.В компании ведут работу с неплательщиками в усиленном режиме. В рамках традиционной акции «Внимание! Должник!» специалисты выходят в рейды совместно с судебными приставами, проводят отключения неплательщиков от электоэнергии, проводят разъяснительную работу. За прошедший месяц по итогу данных мероприятий была погашена задолженность на сумму 1,8 млн рублей.