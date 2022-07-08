Владимирцы скачали приложение Wink от «Ростелекома» более чем на 60 тысяч устройств. По сравнению с декабрем 2021 года число установок мультимедийной платформы в регионе увеличилось в 1,5 раза.

Владимирцы скачали приложение Wink от «Ростелекома» более чем на 60 тысяч устройств. По сравнению с декабрем 2021 года число установок мультимедийной платформы в регионе увеличилось в 1,5 раза. Почти две трети пользователей Wink подключались через Smart TV и на сайте, чуть меньше трети используют смартфоны на Android, остальные — гаджеты на iOS. Павел Шатохин, директор