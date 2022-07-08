Для граждан в возрасте от 40 лет диспансеризация проводится ежегодно. Для остальных - раз в три года.

За первое полугодие во Владимирской области диспансеризацию прошли 54 528 жителей. Вместе с профосмотрами процедура возобновилась после спада пандемии коронавируса.«Свыше 19 тысяч человек прошли углублённую диспансеризацию после ковида. Профилактические медосмотры прошли 7215 владимирцев», - пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения.Цель мероприятий – раннее выявление хронических и онкологических заболеваний. С начала 2022 года на диспансерный учёт поставили 11 669 пациентов.Осмотры проводятся по предварительной записи в будние дни, а в некоторых больницах её можно пройти по «семейному графику»: в вечернее время и по субботам. Уточнить информацию можно через колл-центр поликлиники по месту жительства.Для граждан в возрасте от 40 лет диспансеризация проводится ежегодно. Для остальных - раз в три года.